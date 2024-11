Cengio, la controreplica del circolo Pd al sindaco Dotta: "Notiamo nervosismo, evidentemente anche lui è consapevole degli errori fatti"

"Rispondiamo molto volentieri alle dichiarazioni del Sindaco del Comune di Cengio in merito alle risposte date durante l’emergenza del 26 ottobre scorso che ha colpito la Valle Bormida. Ci fa anche piacere scoprire che l’amministrazione comunale in carica ha doti di veggenza prevedendo o meno se un fiume può aumentare l’ondata di piena e quindi , quando a meno di 8 km si scatenava il finimondo, non attuare di fatto il presidio dei ponti e la chiusura di località Isole e l’attivazione del Centro Operativo Comunale". Così il circolo Pd di Cengio in risposta alle dichiarazioni del sindaco Francesco Dotta.

"Il Sindaco descrive un clima si sciallaggio politico ma che il Rio Giacchetti sia esondato è un dato di fatto è non è una opinione politica, che il COC non sia stato attivato è un dato di fatto è non un opinione politica, che l’Assessorato alla Protezione Civile sia inefficiente è un dato di fatto è non una opinione politica, che il fiume Bormida necessiti di pulizia è un dato di fatto e non un'opinione politica, che il quartiere di via Fiume sia stato allagato è un dato di fatto e non una opinione politica - proseguono dal circolo dem - Le decine di volontari impegnati? Nei comuni limitrofi sicuramente".

"Mancano i soldi per la pulizia del fiume Bormida? Che si usi l’avanzo di amministrazione magari dando una lettura al documento unico di programmazione semplificato - continuano dal Pd - Potremmo andare avanti all’infinito, nel mentre invitiamo tutta l’amministrazione in carica a leggere in modo approfondito il regolamento sull'apertura del C.O.C. (Centro Operativo Comunale) e reperibilità in caso di allerte meteo in modo da non farsi trovare nuovamente impreparata la prossima volta".