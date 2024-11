Maltempo, Dotta replica al Pd Cengio: "Penoso sciacallaggio politico"

"In pratica, a detta del Pd, la colpa dell'alluvione che ha colpito via Fiume sarebbe colpa dell'amministrazione comunale. Vergognatevi! Il rio in esame è tenuto, nel tratto di competenza comunale, in uno stato di pulizia ottimale, l'ultimo intervento importante risale a ottobre/novembre 2023 - prosegue - Per quanto riguarda la protezione civile è una realtà la carenza di volontari così come avviene in tutte le associazioni e in quasi tutti i comuni, ma evidenzio il fatto che nella notte del 26 era regolarmente in attività con una decina di volontari. Nell'articolo viene anche evidenziato che non si è provveduto ad attivare il COC. Non vi era la necessità in quanto le persone che in teoria lo compongono erano presenti ed attive e ben consapevoli della situazione in tempo reale. Meno parole, meno "manici" ma concretezza. Come non si è reso necessario interdire l'utilizzo dei ponti cittadini non essendoci assolutamente le condizioni per farlo".