Traffico nel ponte d'Ognissanti, la questione in Provincia. Niero: "La politica non può lasciare solo i Comuni"

E' sbarcata anche nel lungo e caloroso Consiglio Provinciale di ieri, nonostante non fosse all'ordine del giorno, la vicenda traffico nello scorso fine settimana.

A sollevarla è stato il consigliere di minoranza Massimo Niero, riportando in particolare la situazione venutasi a creare giovedì 31 ottobre tra l'uscita autostradale di Spotorno, da molti utilizzata per evitare il cantiere Rocca Carpanea in A10 tra Feglino e Finale, e la Sp8 verso Calvisio chiusa per lavori relativi ai movimenti franosi causati dalle forti piogge della seconda metà del mese scorso. Situazione poi ribaltatasi, nel controesodo di domenica 3 novembre, sempre per chi cercava di evitare il cantiere autostradale.

"Non so se ci si è resi conto di quanto successo nello scorso ponte di Ognissanti, in particolare nella zona dell'entroterra finalese tra Manie, Vezzi Portio e Orco Feglino - ha detto - con i residenti della zona rimasti incastrati da un traffico consistente e di mezzi pesanti".

"Pretendiamo che il Comune di Orco Feglino metta a disposizione dei movieri per gestirlo? Che dia soluzioni alternative alla viabilità? Come Provincia dobbiamo sederci a un tavolo e discutere anche di queste cose - ha aggiunto -, essere pronti a dare soluzioni a questi Comuni, preparare un piano alternativo per essere pronti in queste situazioni che si ripeteranno". Molto del disagio si è infatti verificato sulla viabilità secondaria gestita dall'ente Provincia, ancor più che sull'Aurelia.

"Ho potuto notare anche personalmente, pure tra Calizzano e Bardineto, le cause del traffico con le varianti di percorso di tutti coloro che ci vogliono tanto bene e sono tornati a trovarci nonostante tutto questo" ha detto Olivieri. Parole di comprensione del problema che però non hanno soddisfatto l'opposizione, con anche il consigliere Mirri ad auspicare un intervento degli enti sovraordinati rispetto ai Comuni per risolvere le criticità del territorio.

"C'è necessità di un cambio di passo nell'affrontare questione come queste, il richiamo alla Regione non possono farlo solo i sindaci - ha aggiunto il consigliere Niero ai nostri microfoni a margine della seduta - Se parliamo di destagionalizzazione parliamo anche di questi weekend ed è fondamentale evitare che si ripetano queste problematiche. Serve perciò che la parte politica si assuma la responsabilità di quanto succede. Siamo consapevoli che vi siano molte problematiche da risolvere, anche coesistenti le une con le altre, ma se il presidente è in difficoltà nel gestire più aspetti allora consegni a uno dei suoi consiglieri la delega alla viabilità che detiene".