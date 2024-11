Savona, all'Open Day dedicato alle vaccinazioni antinfluenzale e anticovid somministrate 880 dosi in quattro ore

L'Open Day sulle vaccinazioni antinfluenzale e anticovid di ieri ha riscosso un notevole successo. Nel giro delle quattro ore di apertura del Palacrociere destinata alla somministrazione dei vaccini sono state somministrate 880 dosi di cui 416 per Covid e 464 per influenza.

Il prossimo Open Day organizzato dall'Asl è previsto per il 26 novembre dalle 13,30 alle 17,30 con prenotazione o ad accesso libero per somministrazioni gratuite a tutti i soggetti over 18 aventi diritto.