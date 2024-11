Savona, avviati i lavori per potenziare l'impianto d'illuminazione del parcheggio di Piazza del Popolo

Lavori nel parcheggio di piazza del Popolo per potenziare l'impianto di illuminazione e avere più punti luce per migliorare la sicurezza.

I lavori sono partiti questa mattina e prevedono l'installazione di tre nuovi pali al posto di quelli che erano stati tolti per problemi di stabilità e che erano un pericolo per l'incolumità pubblica.

Il progetto, per un valore di 94.500 ha previsto in una prima fase la sostituzione dei fari esistenti con quelli a led (4 per ciascun palo al centro della piazza e 2 sui pali laterali e quelli presenti nel parcheggio pubblico, infine in corrispondenza della pesa sarà installato solo un faro); l’integrazione con tre nuovi pali di 15 metri di altezza, uno sul lato via IV Novembre (lato Provincia)e l’integrazione di tre pali che erano stati rimossi.

"Abbiamo avviato i lavori – spiega l'assessore ai Lavori pubblici Lionello Parodi – per l'installazione dei nuovi pali mentre prima erano stati posizionati i nuovi fari. La piazza sarà così più illuminata, garantendo un maggiore senso di sicurezza".

Oltre ad avere una maggiore illuminazione e eliminare il disagio per gli utenti, i lavori permetteranno anche di avere un consistente risparmio energetico.