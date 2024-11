“AlbengAteatro2025”, il 9 novembre la presentazione della nuova stagione

Sabato 9 novembre, alle ore 17, al Teatro Ambra di Albenga, verrà presentata ufficialmente la nuova stagione “AlbengAteatro2025”, che inizierà domenica 26 gennaio 2025 e terminerà sabato 29 marzo 2025.

Un incontro presentato, come di consueto, dall'attore Mario Mesiano, Direttore della storica sala albenganese e arricchito dai contributi video dei protagonisti della prossima Rassegna organizzata dalla Teatro Ingaunia con la direzione artistica di Mesiano e la collaborazione del Comune di Albenga, Assessorato alla Cultura.

“Poco più di due mesi intensi, anche quest'anno, per la diciassettesima edizione della rassegna” dichiara Mesiano “abbiamo sviluppato una proposta ricca e variegata cercando di rispettare i gusti e le aspettative del nostro affezionato pubblico che da ben 17 anni ci segue con fedeltà e passione. 'Albengatetro' è diventata una degli eventi più longevi del panorama culturale albenganese che ospita dal 2007 spettacoli di qualità che hanno sempre trovato l'apprezzamento del nostro pubblico. Pubblico che io ringrazio per il sostegno e la vicinanza. Invito tutti a venire a scoprire il nostro programma che, sono sicuro, non vi deluderà.” conclude Mesiano.

Appuntamento, quindi, a sabato 9 novembre alle ore 17,00 al Teatro Ambra di Albenga per scoprire la nuova proposta teatrale per l'inverno 2025.

Un appuntamento che svelerà date e titoli della rassegna che attira da anni al Teatro Ambra di Albenga migliaia di appassionati e conoscitori del Teatro di Prosa e non solo. Ingresso libero.