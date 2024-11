Un savonese nella giunta regionale? L'ex senatore Orsi: "Bucci non tradisca la provincia di Savona, discriminando un territorio importante e fondamentale"

Sara Foscolo, Rocco Invernizzi, defilato Alessandro Bozzano, outsider come esterna l'ex sindaco di Savona Ilaria Caprioglio, prima dei non eletti nella lista civica del neo presidente.

Questi potevano essere i potenziali nomi papabili savonesi per entrare a far parte della giunta regionale di Marco Bucci. Provincia di Savona che attende da tempo ormai una rappresentanza dopo che nell'ultima giunti Toti era rimasta a bocca asciutta. E non è da escludere nuovamente l'esclusione. Anzi, sembra quasi certa. Ad entrare a gamba tesa sul tema è l'ex senatore ed ex sindaco di Albisola Superiore dal 2009 al 2019 Franco Orsi.

"Le anticipazioni della stampa e le 'voci di corridoio' dei più informati ci dicono che il territorio della Provincia di Savona non sarà rappresentato nella Giunta regionale della Liguria. La prima Provincia ligure (Genova è area metropolitana) per territorio, popolazione e P.I.L. subirà, per la seconda volta consecutiva, l'umiliazione di non avere un proprio residente nell'organo di Governo della Regione. A mia memoria non era mai accaduto prima - spiega Orsi - E' sempre complicato il confronto, che segue la vittoria elettorale, tra il Presidente eletto e i rappresentanti delle liste che lo hanno sostenuto, per definire i membri (sette) del Governo regionale, ma stupisce che nessuno sembra ritenere necessario garantire a tutti i territori della Liguria dignità istituzionale e rappresentanza. Lo Statuto della Regione prevede anche Assessori esterni al Consiglio e se ci fosse (non credo) indisponibilità o inadeguatezza per l'incarico tra i Consiglieri eletti nella nostra Provincia, ci sarà pure qualcuno/a tra i 260.000 savonesi che può fare l'Assessore regionale".