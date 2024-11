Martedì 12 novembre a Savona appuntamento con lo Chef Luca Pappagallo

Martedì 12 novembre, alle ore 18, la Sala rossa del Comune ospiterà lo Chef Luca Pappagallo per un incontro con dimostrazione show cooking che sarà anche l'occasione per la presentazione del libro "La nostra cucina di casa. Oltre 100 golose ricette per riscoprire il gusto italiano di mettersi a tavola" (Vallardi).

Le ricette di questo libro sono nate sui fornelli di casa, preparate con gli ingredienti tipici della nostra terra, appuntate sui quaderni tramandati in famiglia, memoria di mani in pasta e di assaggi a metà cottura. Dai cannelloni di pesce al casatiello dolce, dalla torta pasqualina al migliaccio napoletano, passando per il falsomagro, i maritozzi, lo stracotto: una gustosa raccolta di piatti per tutte le occasioni, che si tratti di una cena veloce o delle feste comandate. Il modo migliore per portare in tavola la nostra storia, celebrando un piatto alla volta la gioia tutta italiana di stare insieme.