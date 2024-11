A10 e Aurelia in tilt a Celle: la polizia locale sulla statale per mitigare la coda

La polizia locale sull'Aurelia per regolare il traffico creato sia dalla fuori uscita delle auto dall'A10 per via della coda presente per un cantiere all'altezza di Celle sia per il semaforo presente per il cantiere della frana all'altezza dell'ex ristorante Il Pitosforo.

Questa la disposizione del sindaco Marco Beltrame per far defluire la viabilità in direzione Varazze dopo che già nella giornara di ieri l'incolonnamento dei mezzi arrivava fino ad Albisola Superiore in corso Ferrari.

"Dato l’intensificarsi del traffico sulla Via Aurelia dovuto a problematiche in autostrada oltre che al semaforo in zona Craviou, su indicazione del sindaco, la Polizia Locale interverrà a cercare di mitigare la situazione rendendo più scorrevole il traffico in direzione levante. Nel contempo viene avvisata ANAS per monitorare la situazione" spiegano dal Comune.

Il primo cittadino cellese aveva contattato Anas richiedendo l'intervento dei movieri. I lavori sul cantiere dovrebbero scattare dalla prossima settimana.