Camera di Commercio, premiate le scuole che hanno partecipato a “Storie di alternanza”

Si sono svolte questa mattina – nella fortezza Priamar, nell’ambito del Salone “OrientaRagazzi” – le premiazioni delle scuole superiori di Savona che hanno partecipato alla VII edizione del Premio “Storie di alternanza”, iniziativa promossa dalle Camere di commercio italiane e da Unioncamere per dare visibilità alle esperienze di alternanza realizzate grazie alla collaborazione tra istituti scolastici, studenti e imprese ospitanti. La Camera di Commercio Riviere di Liguria ha aderito all’iniziativa per la terza volta coinvolgendo le scuole superiori di Savona, Imperia e La Spezia e raccogliendo in tutto 17 proposte.

“La scuole – spiega il presidente della Camera di commercio, Enrico Lupi - hanno raccontato le loro storie di alternanza attraverso video realizzati dagli studenti. Come Camera abbiamo stanziato premi in denaro destinati agli istituti scolastici che si sono maggiormente distinti a livello provinciale salendo sul podio dei primi tre classificati per ciascuna categoria in concorso”. La Camera di Commercio ha istituito una commissione di valutazione composta da membri propri e da rappresentanti dell’Ufficio scolastico regionale e di Alfa Liguria (Agenzia regionale per il lavoro, la formazione, l’ accreditamento).

Ad aggiudicarsi il primo premio a livello regionale, dell’importo di 600 euro, è stato l’Istituto superiore "Boselli-Alberti-Mazzini-Da Vinci", candidato per la categoria degli Istituti Professionali. Il progetto vincitore, dal titolo “Cinevision: pensare con gli occhi” è il prodotto realizzato nell’ambito di un percorso di alternanza dedicato alla digitalizzazione e all’utilizzo degli strumenti di produzione audio-visiva, durante il quale è stata sperimentata la complessità della realizzazione di un corto cinematografico, gestendo gli aspetti tecnici, organizzativi e contenutistici.

Ad aggiudicarsi il secondo e terzo premio a livello regionale, rispettivamente dell’importo di 500 e 400 euro, sono stati l’Istituto superiore "F. Patetta" e l’l’Istituto superiore "Boselli-Alberti-Mazzini-Da Vinci", candidato per la categoria degli Istituti tecnici. Il secondo premio è andato al video dal titolo “Sulle orme del viandante”, progetto di PCTO (Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento) che ha avuto come finalità quella di “organizzare” un percorso escursionistico in Val Bormida con tracciamento cartografico e rilievo altimetrico del percorso naturalistico fino alla formulazione di possibili azioni da realizzare per favorire turismo e valorizzazione del luogo.

Il terzo premio se lo è aggiudicato “MabArte: art of game”, progetto durante il quale i ragazzi hanno avuto l’opportunità di apprendere strumenti e metodologie innovative di osservazione ed analisi critica di esposizioni d’arte per progettare la comunicazione delle opere d’arte, fino a realizzare laboratori creativi che hanno permesso loro di arrivare alla progettazione e realizzazione di vestiti, che risultano essere come delle vere e proprie sculture.

Le scuole vincitrici del premio locale sono in lizza per partecipare alle selezioni nazionali. Se approderanno all’appuntamento finale del Premio “Storie di Alternanza 2024” lo si conoscerà in occasione del Salone Job Orienta in calendario a Verona dal 27 al 30 novembre.

“Sin dalla propria istituzione – riprende il presidente Lupi - la Camera di commercio Riviere di Liguria ha dimostrato di credere molto nell’alternanza scuola – lavoro, una delle funzioni assegnate agli enti camerali che hanno ruolo di cerniera tra mondo della scuola e mercato del lavoro. In questo contesto – conclude - il Premio “Storie di alternanza” conferisce un valore, tutt’altro che simbolico, all’impegno messo in campo dalle scuole partecipanti, dagli insegnanti, dai tutori aziendali e dagli studenti per i quali è di capitale importanza cominciare a maturare esperienze lavorative già durante il proprio percorso di studi, grazie alla disponibilità e collaborazione delle aziende del territorio”.