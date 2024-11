Il Presepe Vivente di Roccavignale scalda i motori, collegamenti da Millesimo e Savona a bordo di corriere d’epoca

Natale è ancora lontano, ma a Roccavignale è iniziato il lavoro della pro loco per organizzare il Presepe Vivente che come ogni anno si svolgerà nelle serate del 22, 23 e 24 dicembre nel borgo di frazione Strada.

In settimana si è svolta la prima riunione alla quale hanno partecipato tanti volontari. Mentre si sta procedendo alla selezione della Madonna e degli interpreti dei vari personaggi, sono già state prese alcune decisioni circa i trasporti che quest’anno presentano alcune novità.

Confermato il collegamento da Millesimo per tutte e tre le serate e il pullman da Savona per la serata del 23 dicembre, la novità è rappresentata dalla collaborazione tra la pro loco di Roccavignale e l’Associazione Storicbus – Museo dell’Autobus Italiano della Spezia, che consentirà di svolgere questi servizi a bordo di corriere d’epoca anni ’60 e ’70, promuovendo la cultura del motorismo storico.



Per tutte le serate della manifestazione, quest'anno saranno attivi due mezzi per garantire un servizio più rapido e frequente, raddoppiando la capacità di trasporto e riducendo i tempi di attesa. Il servizio verrà effettuato con un bus Menarini M2012 NU del 1988 e di un bus Fiat 308 Cameri, immatricolato per la prima volta nel 1978. Le fermate a Millesimo saranno in Piazza della Libertà e in corrispondenza della Demont, con servizio continuativo e circolare dalle 19:30 alle 23:30. Il doppio collegamento permetterà ai visitatori di raggiungere comodamente Roccavignale e godersi il Presepe Vivente nel borgo di Strada senza problemi di traffico e parcheggio.



In occasione della serata di lunedì 23 dicembre, un bus speciale partirà da Savona (Piazza del Popolo) alle ore 19:30. Non si tratterà del consueto bus turistico, ma di una corriera storica che, evitando l’autostrada, seguirà il percorso della strada provinciale del Colle di Cadibona fino a Roccavignale, offrendo ai passeggeri un viaggio ricco di fascino e storia. Il mezzo utilizzato per questo servizio sarà un bus Fiat 370.12.25 Cameri del 1982. Per questo collegamento, è richiesta la prenotazione indicando nome e cognome di ciascun passeggero. Per prenotare, è possibile contattare Maria della pro loco di Roccavignale al numero 349 784 7268 o inviare un’email a eventistoricbus@yahoo.com.