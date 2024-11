Sciopero del trasporto pubblico, nel Savonese corse saltate e disagi

Disagi alla mobilità anche nella nostra provincia per lo sciopero nazionale del trasporto pubblico indetto da Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna per chiedere il rinnovo del contratto nazionale, la riforma del settore, interventi per la salute e la sicurezza sul lavoro e contro la carenza di risorse.

Secondo la Filt Cgil l'adesione nel Savonese è stata del 90% a Savona e Cisano e del 70% a Cairo.

Lo sciopero questa volta ha avuto limitazioni anche per le fasce tradizionalmente garantite nelle giornate di protesta sindacale, cioè questa mattina dalle 5:00/8:30 e dalle 17:30/20:00 e solo per le linee: 5 – 30 – 40 – 40/ – 58 – 60 – 61. Ricadute sul traffico in particolare nelle ore di ingresso a scuola e di chiusura degli uffici.