Cgil: "Bene lo sblocco di alcuni fondi PNRR, ma inaccettabile lo stop al progetto di Albenga"

“Accogliamo con favore la decisione annunciata ieri, durante l’incontro tra i sindacati e il Comitato nazionale per la prevenzione e il contrasto del lavoro sommerso – al quale ha partecipato anche la struttura commissariale per il superamento degli insediamenti abusivi – di sbloccare 12 progetti presentati dai Comuni italiani. Si tratta di interventi abitativi alternativi destinati a 700 lavoratori migranti, per un importo complessivo di 26 milioni di euro, pari tuttavia a solo il 13% dei fondi PNRR stanziati per questa misura”.

Ad affermarlo in una nota è la Flai Savona e la Cgil Savona, che aggiungono: “Grave e inaccettabile l’esclusione, tra questi, del progetto del Comune di Albenga, che prevede un investimento di 4 milioni di euro per la realizzazione di 15 bilocali da 3 posti letto, in regime di social housing, presso l’ex casa dei marescialli in Regione Rapalline, e la riqualificazione di parte dell’ex ospedale Casa Cichero, con la creazione di uno sportello polifunzionale per fornire orientamento burocratico, assistenza legale e sanitaria, corsi di lingua italiana, formazione professionale e informazione sui contratti di lavoro”.

“Questi fondi, stanziati nel 2022 e ancora oggi mai utilizzati, rischiano ora concretamente di andare perduti, con una perdita potenziale di quasi il 90% dei 200 milioni complessivamente previsti dal PNRR per il superamento dei ghetti. Una situazione vergognosa, sulla quale le istituzioni coinvolte devono assumersi precise responsabilità. Nel territorio albenganese non esistono baraccopoli visibili, ma si riscontrano diffuse condizioni di sovraffollamento abitativo in aree rurali, dove più lavoratori agricoli – spesso migranti – vivono in spazi ristretti e inadeguati, privi di comfort, sicurezza e spesso fuori norma. Questa condizione incide negativamente su salute, privacy, diritti fondamentali e sulla qualità della vita dei lavoratori e delle loro famiglie”.

“Il progetto di Albenga rappresenta un modello virtuoso di accoglienza e integrazione, mirato non solo a fornire alloggi dignitosi a chi rappresenta circa il 30% della forza lavoro agricola locale, ma anche a rafforzarne l’inserimento sociale e culturale nel tessuto della comunità albenganese. Non possiamo accettare ulteriori rinvii”.

La Flai Cgil Savona e la Cgil Savona – che da mesi denunciano questa grave situazione – tornano con forza a chiedere che tutti i 37 progetti presentati dai Comuni vengano realizzati, nel rispetto delle tempistiche e degli obiettivi previsti dal PNRR: “Il territorio di Albenga, con le sue eccellenze agricole, non può permettersi di ignorare il benessere e la dignità dei lavoratori che ne costituiscono una colonna portante. Serve un impegno immediato e concreto da parte di tutte le istituzioni e dei soggetti legati al mondo agricolo, perché questa non è solo una questione di giustizia sociale, ma una vera e propria emergenza economica e territoriale”.