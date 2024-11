Casella: “Il primo appello a Bucci: migliorare la sanità pubblica negli ospedali di Albenga, Cairo e Pietra”

“Ci rendiamo conto che la situazione finanziaria della Regione imponga scelte difficili e quindi proponiamo al neo presidente alcune soluzioni alternative per migliorare il servizio sanitario pubblico in tempi rapidi. Innanzitutto, chiediamo la riapertura del Pronto Soccorso dell’ospedale di Albenga almeno nei mesi estivi, dal primo giugno al 30 settembre. È una misura emergenziale, ma necessaria per arginare l’enorme numero di accessi, che cresce a dismisura per l’afflusso turistico. Nel mese di agosto, la popolazione del comprensorio ingauno, tra Andora e Ceriale con relativo entroterra, arriva a sfiorare il mezzo milione di persone. È impensabile che un bacino demografico così grande non possa disporre di un pronto soccorso pienamente funzionante. Negli altri otto mesi dell’anno, è necessaria l’estensione notturna per il Punto di primo intervento, che deve funzionare 24 ore al giorno”, dichiara Casella.