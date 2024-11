I ladri colpiscono la Società Aps di Celle: spaccata la vetrata e rubati macchinari (FOTO)

Macchinari da cucina, un iPad collegato alla cassa, bottiglie e del cibo.

I ladri, la scorsa notte intorno alle 4.30, hanno infatti colpito la società di mutuo soccorso Aps di Celle Ligure tra via Avogadro e via Colla, la trattoria "Bollicine" spaccando la vetrata d'ingresso con una forbice e intrufolandosi all'interno portando via alcune attrezzature.

Si tratta del secondo furto nel giro di qualche giorno, dopo quello avvenuto ai Piani nel ristorante Robata 21 Sushi&Grill.

"Sono situazioni assolutamente inaccettabili, e si tratta del secondo caso nel giro di una settimana oltre ai furti in abitazione. C'è bisogno di più sicurezza, installeremo nuove telecamere e continueremo a partecipare a bandi per implementare la videosorveglianza come deterrente - ha detto il sindaco Marco Beltrame che ha effettuato un sopralluogo in società e che ha espresso la sua vicinanza - Purtroppo non tutto il territorio si può controllare, speriamo che le forze dell'ordine riescano a monitorare compatibilmente con le loro forze".

"È più il danno materiale perché una vetrata così costa un patrimonio e per fortuna siamo assicurati - ha detto Fabio Pastorino, presidente della società che ha formalizzato la denuncia ai carabinieri - Iniziavamo ad avere un po' di respiro e ci tocca invece una spesa del genere. Stiamo cercando di salvarla la società, ora dobbiamo ricominciare da capo".

Per il prossimo venerdì 22 novembre è stata organizzata una cena di autofinanziamento.