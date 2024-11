Alassio, il pesce spada sequestrato diventa un dono per la residenza "Natale"

Il carico di pesce spada sequestrato nella notte tra mercoledì e giovedì scorsi nelle acque al largo di Alassio dagli uomini dell'Ufficio Locale Marittimo alassino, il quale aveva riscontrato l'assenza dell'autorizzazione ministeriale necessaria per la specifica attività e con prodotto ittico a bordo sottomisura, è stato donato in beneficenza.

L'esemplare più grande, del peso di 20 kg, è stato consegnato alla residenza protetta "Dott. Giacomo Natale" alla presenza dell'assessore alle Politiche Sociali Loretta Zavaroni, del comandante dell'Ufficio Locale Marittimo di Alassio 1^ Luogotenente NP Antonio Marciano, del Secondo Capo Aiutante Daniele Casamassima, e della direttrice della rp Teresa Alaimo.

I tre esemplari più piccoli sequestrati nella medesima occasione sono stati invece destinati alla Tavola del Cuore attiva presso l'Istituto Don Bosco.

"Grazie all'impegno delle forze dell'ordine in sinergia con la nostra amministrazione comunale - sottolinea l'assessore alle Politiche Sociali del Comune di Alassio, Loretta Zavaroni - abbiamo potuto trasformare un'operazione di controllo in un'iniziativa concreta di solidarietà per i nostri anziani e per le persone in difficoltà. Siamo felici di poter offrir loro questo ottimo prodotto fresco con un gesto solidale di una comunità attenta ai bisogni di tutti, a partire dalle categorie più fragili".