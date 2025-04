Savona, al Teatro Chiabrera va in scena “Oltre il sipario il cuore”, uno spettacolo che abbatte ogni barriera

“Vedrete con i vostri occhi che si può abbattere qualsiasi barriera. Basta volerlo” E' questo il principio alla base dell'evento in programma il 6 maggio al teatro Chiabrera, dal titolo “Oltre il Sipario, il Cuore”.

Organizzato dall'associazione Seconda stella a destra ODV, che da anni opera sul territorio savonese per sostenere le famiglie in presenza di un minore con disabilità, in collaborazione con Dna Musica Savona APS, “Oltre il Sipario, il Cuore” è il primo spettacolo di beneficenza organizzato da associazioni in rete come per promuovere e divulgare una comunità più accogliente e abbattere limiti fisici e stereotipi mentali, portando avanti le finalità che da anni vengono promosse mediante progetti sostenuti dall’associazione, (sul lavoro del direttivo composto dai genitori dei ragazzi che si esibiranno sul palco) e inseriti nei patti di sussidiarietà di Regione Liguria.

La serata, presentata da Katia Orengo e Matteo Toscano, propone uno spettacolo dinamico e coinvolgente che, nel dar spazio a diverse performance canore, strumentali e coreografiche, vuole dimostrare come ragazzi, ognuno con le proprie abilità e competenze, possano fondersi armoniosamente e creare qualcosa di mai visto e meraviglioso.

L’idea che le associazioni vogliono trasmettere, dopo essersi incontrate lo scorso anno in occasione dell’evento benefico su Costa Toscana a favore di Telethon Italia, è quella di portare sul palco uno spettacolo unico nel suo genere inclusivo dove musicisti di Savona, i cantanti e musicisti della DNA Musica e i danzatori della Associazione Seconda Stella A Destra, atleti di danza sportiva nel settore paralimpico, si esibiranno insieme in uno show incredibilmente emozionante che possa creare l’ennesima opportunità di riflessione e sia uno sprone per costruire, insieme alle comunità educanti del territorio, una nuova cultura sociale rispetto alle fragilità pediatriche.

L’intero ricavato sarà devoluto per realizzare eventi culturali e sportivi inclusivi e continuare a sostenere le famiglie in questo cammino. Chi volesse assistere allo spettacolo può contattare i numeri di Seconda Stellaa Destra Odv 347.8291217 e Dna Musica 340.5445348

“Ringraziamo il vicesindaco Elisa Di Padova per aver creduto subito a questo progetto – dichiarano le associazioni organizzatrici - il Comune di Savona per la concessione di uno dei Teatri più belli della Liguria, tutti i musicisti che saranno presenti alla serata: Andrea Balestrieri, Pier Colla, Simone Pastrengo, Salvatore Caudullo e Massimo Trigona, professionisti che sapranno rendere ancora più unica la serata accompagnando dal vivo cantanti e danzatori”.

Le associazioni ringraziano inoltre i cantanti e i musicisti della DNA musica, il coro diretto dall’insegnante Liana Saviozzi, tutti i danzatori, ognuno con le proprie diverse abilità, i loro ballerini, per l’impegno che mettono e metteranno, sperimentando, qualcuno per la prima volta, in corale uno scenario unico. Si ringraziano i tecnici della Semplicemente danza ASD per il percorso di preparazione e crescita che sta dando ad ogni danzatore, oggi, capacità e strumenti necessari per poter affrontare un palco così prestigioso. Un ringraziamento speciale a Marco Caudullo, insegnante e cantante savonese polistrumentista, finalista Performer Cup 2024, direttore artistico Dna musica e direttore di scena per l’evento, nonché a tutti i genitori e i volontari che si sono messi a disposizione.

Infine , un ringraziamento delle associazioni va anche CSAIN Liguria per aver riconosciuto questo evento e tutti gli sponsor che hanno voluto contribuire alla realizzazione di questa serata: Regione Liguria e UILDM, capofila regionale del Patto di Sussidiarietà “Insieme Si Può” che ha permesso l’azione “Yes! We can dance 2.0”, di Seconda Stella a Destra e l’Associazione Genitori de la Nostra Famiglia Liguria Odv che in rete, relativamente alla coprogettazione dell’azione di cui sopra, ha permesso l’inclusione, nell’ambito del filone sociosanitario, di alcuni ragazzi presi in carico dai centri di riabilitazione macroarea Asl 2. Non per ultimi si ringraziano: Tersia Srl di Bagnasco Maurizio, Besio pasticceria, Vigili del Fuoco per il servizio di vigilanza antincendio, Stefania Traversa di Manganello Ass.ni per la copertura assicurativa dell’evento.