L'associazione Modellismo Albenga consegna il ricavato dell'esposizione "Plastici e Diorami Ferroviari" in beneficenza

L’associazione Modellismo Albenga Aps, in collaborazione con Ruote d’Epoca, comunica che domenica 4 maggio, presso il locale in via Cesare Battisti 5 ad Albenga, verrà consegnato il ricavato dell’esposizione “Plastici e Diorami Ferroviari - Modellismo telecomandato e Mezzi d’Epoca”, realizzata nell’ambito di “Fior d’Albenga 2025”, alle seguenti associazioni di volontariato: Adso – Associazione Down Savona Organizzazione di Volontariato, Associazione Prendiamoci per Mano Aps – Progetto Parkinson, Fondazione Ant Italia Franco Pannuti e Aism – Associazione Italiana Sclerosi Multipla Aps, a sostegno delle loro attività istituzionali.

La cerimonia si svolgerà nel locale gentilmente messo a disposizione dalla famiglia Bacchetta.

"Ringraziamo tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita dell’esposizione e i numerosi visitatori che, con le loro generose offerte, hanno sostenuto l’iniziativa" commentano dall’associazione Modellismo Albenga Aps.