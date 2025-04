“1000 note per Paolo”. A Genova lo spettacolo benefico per il giovane albenganese rimasto paralizzato

Musica, beneficienza e tanti amici. Tutto questo andrà in scena, mercoledì 14 maggio alle 20.45, a Palazzo della Meridiana di Genova con lo spettacolo musicale benefico “1000 note per Paolo”.

La serata, con ingresso a offerta libera, servirà a raccogliere fondi per le cure per Paolo, il giovane di Albenga rimasto tetraplegico dopo aver subito un pugno da parte di un malvivente che voleva rubargli, mentre tornava a casa da una serata in discoteca, il monopattino elettrico acquistato grazie al lavoro in un campeggio della zona. L'inizio di un calvario che la famiglia non può permettersi di sostenere.

“Dopo l’appello dei familiari di Paolo ad una nota trasmissione televisiva per un aiuto a sostenere le cure - dichiarano le organizzatrici dell’evento Selena Borgna e Chiara Inchingolo - abbiamo deciso di metterci a disposizione organizzando questo spettacolo musicale benefico a favore del povero ragazzo coinvolgendo le istituzioni e le realtà economiche del territorio. Ringraziamo tutti coloro che, a diverso titolo, hanno deciso di aiutarci in questo nostro progetto e speriamo di avere numerose presenze”.

“Per noi è importante l’aiuto di tutti - sottolinea la signora Rossella, familiare di Paolo - e ringrazio Selena e Chiara per aver organizzato questo spettacolo che potrà regalare una serata di divertimento aiutando un povero ragazzo a cui è stato strappato il futuro”.

Per informazioni e prenotazione dei posti contattare i numeri 3315663635 (Selena) o 3334667541 (Chiara) preferibilmente via Whatsapp o via email agli indirizzi selecarla@gmail.com (Selena) o chiara.inchingolo82@gmail.com (Chiara)

Per tutti coloro che desiderano effettuare un bonifico a favore di Paolo : Iban per bonifico diretto, intestato IT39T0760110600001073223388