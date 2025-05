Albenga, al Teatro Ambra lo spettacolo "Secondo me … Massimo Troisi": il ricavato devoluto all’ANT per visite gratuite di prevenzione oncologica

Sabato 3 maggio alle ore 21.00 al Teatro Ambra di Albenga andrà in scena lo spettacolo "Secondo me … Massimo Troisi".

Il ricavato sarà devoluto all’ANT Delegazione di Albenga per organizzare visite di prevenzione oncologica gratuite.

Si tratta di una pièce teatrale ideata e recitata dall’attore comico Gaetano Adiletta, di professione carrozziere, 55 anni nato a Sarno, da oltre 2 lustri residente ad Albenga, è un attore comico; barzellettiere spesso presente su Radio 105 e attore per diletto con frequentazione in passato di laboratori comici quali Zelig, Colorado Cafè e Belo Horizonte.

Lo spettacolo di sabato sera vuole rappresentare alcuni episodi della vita di Massimo Troisi “non sarà un’imitazione, ma un modo per ricordarlo e dirgli grazie per il patrimonio artistico che ci ha lasciato”. Non a caso il titolo è: “Secondo me … Massimo Troisi”.

In scena anche due artisti genovesi: Roberto Matta e Giangi Sainato che saranno la “colonna sonora” ed eseguiranno musiche e brani del grande amico di Massimo Troisi, Pino Daniele. Lo spettacolo vedrà anche la partecipazione di Olinda Di Dea.