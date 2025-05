Al Santa Corona, ogni prima domenica del mese, incontri di preghiera per i malati

Dal mese di maggio, ogni prima domenica del mese, nella Chiesa Sant'Ambrogio e San Carlo, presso l'Ospedale Santa Corona, si terranno incontri di preghiera dedicati ai sofferenti, ai ricoverati e al personale sanitario per chiedere l'intercessione della Serva di Dio Vera Grita.

Il suo ritratto collocato all'interno della chiesa ricorda il suo passaggio nel nosocomio durante i numerosi ricoveri in cui testimoniò la sua fede. Il quaderno posto sotto il quadro testimonia le numerose richieste di intercessione che Vera di Gesù riceve da tutti coloro che si rivolgono a lei come segno di speranza per trovare conforto e sollievo nelle loro sofferenze.

Il primo incontro di preghiera sarà dunque domenica 4 maggio dalle ore 15:30 e comprenderà l'adorazione eucaristica guidata, la recita del rosario e la messa con il cappellano don Fabrizio Contini.

L'iniziativa è promossa dalla Fondazione Vera Grita e don G. Zucconi, dall'associazione Opera dei Tabernacoli Viventi e dalla cappellania della chiesa.