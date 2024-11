Albenga, dal 26 gennaio la nuova stagione del Teatro Ambra: sul palco interpreti di spicco della scena italiana

E' stata presentata ieri (sabato 9 novembre, ndr) la la nuova stagione teatrale del Teatro Ambra di Albenga, diretta da Mario Mesiano con il supporto dell'Assessorato alla Cultura del Comune di Albenga. La rassegna 2025 di Teatro Ingaunia offre una varietà di spettacoli di grande qualità, con interpreti di spicco della scena italiana.

Si aprirà domenica 26 gennaio 2025 alle ore 18.00 con una novità: uno spettacolo in dialetto genovese, "Ti ti cuxi?... Mi no!", un adattamento di "Sarto per signora" di Georges Feydeau, con la Nuova Compagnia Comica di Genova, diretto da Tiziana Pezzo. Questa sarà una delle rappresentazioni fuori abbonamento, che si aggiunge al calendario della stagione.

“Abbiamo voluto introdurre uno spettacolo dialettale per offrire al nostro pubblico un’esperienza diversa - spiega il direttore Mesiano - Quest’anno la rassegna è ricca e di qualità, con interpreti di grande bravura e spettacoli che si susseguiranno in due mesi intensi”.

Il cartellone prevede, infatti, una serie di appuntamenti con artisti riconosciuti dal grande pubblico: da Sergio Assisi a Milena Miconi, da Tiziana Foschi a Max Pisu, passando per Antonio Cornacchione, Edy Angelillo, Samuel Peron, Diego Ruiz e tantissimi altri.

Questa stagione, giunta alla diciassettesima edizione, continua a portare il teatro di qualità nella città di Albenga, con appuntamenti davvero imperdibili per gli appassionati.

Gli abbonamenti saranno disponibili solo il sabato, dalle 9.30 alle 11.30, fino al 7 dicembre, con due settimane riservate ai rinnovi per i vecchi abbonati. Dal 9 dicembre, sarà possibile acquistare i singoli biglietti presso la Libreria Quarta di Copertina o su ticket.it.

Programma della stagione 2025: