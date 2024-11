Porticciolo di Borghetto, deserta l'ultima asta: a gennaio un nuovo incanto

È in programma per giovedì 23 gennaio 2025, alle ore 15 sul sito www.venditegiudiziarieitalia.it, la nuova asta pubblica per la cessione del complesso aziendale finalizzato alla gestione del porto turistico di Borghetto Santo Spirito. Il termine entro il quale dovranno essere presentate le offerte è fissato per le 12.30 del 22 gennaio.

L'ultima asta, poche settimane fa, è andata deserta e di conseguenza calerà il prezzo della base: da un milione e 950 mila euro si passerà infatti ad un milione e 700 mila euro. Rilancio minimo di 50 mila euro per un'asta che si svolgerà con modalità competitiva, sincrona mista, così come già stabilito in occasione della precedente.

Sono in totale 204 i posti barca (tra gli 8 e i 5 metri) di cui è dotato il porticciolo, oltre a 7 spazi commerciali, 60 posti auto (tra cui box) e 10 cantine. Nell'area della Marina anche una zona dedicata alla piccola cantieristica navale.

La scadenza della concessione stipulata con il Comune, affidata nel 2006 con contratto per la realizzazione e gestione dell'approdo turistico, inizialmente prevista per il 2055 è stata prorogata al 2067 su richiesta del curatore fallimentare Ambrogio Botta. Proprio il curatore fallimentare ha continuato a gestire in questi anni l'attività portuale in maniera provvisoria, mentre i locali commerciali sono rimasti praticamente tutti vuoti e inutilizzati.