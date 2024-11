Altare, i 50 anni della Croce Bianca: "Una storia fatta di singoli, amicizie e soprattutto famiglie"

Ieri è stata una giornata memorabile per la Croce Bianca di Altare, che ha festeggiato il suo cinquantesimo anniversario con una cerimonia ricca di emozione e gratitudine.

L’associazione ha celebrato mezzo secolo di storia, di impegno nel volontariato e di dedizione alla comunità, con la presenza di un gruppo di fondatori, rappresentanti delle istituzioni, delle associazioni locali e, naturalmente, di molte consorelle che hanno accompagnato e supportato la Croce Bianca nel corso degli anni.

"Abbiamo trascorso un momento straordinario, una giornata che testimonia la forza e la bellezza della nostra storia", spiegano dalla pubblica assistenza. "La nostra è una storia fatta di singoli, di amicizie, ma soprattutto di famiglie. Padri e figli si sono susseguiti in questo percorso di volontariato impegnativo e spesso faticoso, ma pieno di soddisfazioni e valore".

Una riflessione che ha toccato il cuore di tutti è stata dedicata ai giovani, protagonisti del presente e del futuro dell’associazione. "Speriamo che tanti dei giovanissimi che hanno partecipato ai festeggiamenti siano i militi e le militesse di domani", hanno aggiunto i rappresentanti della Croce Bianca. Un segno di continuità per un’associazione che ha sempre guardato al futuro con speranza, motivando le nuove generazioni a impegnarsi al servizio della comunità.

Il 50° anniversario è stato anche un’occasione per rendere omaggio a chi, purtroppo, non è più tra noi. "Ringraziamo proprio tutti: chi era presente, chi non ha potuto esserci, chi c’è stato in passato e ora non c’è più, e chi verrà in futuro a servire per la nostra comunità", hanno concluso dalla Croce Bianca, con un pensiero speciale rivolto a chi ha dedicato parte della propria vita al volontariato.

"La cerimonia si è svolta nella suggestiva cornice dell'ISVAV e del Museo del Vetro, che ringraziamo, luoghi che hanno ospitato l'evento con eleganza e contribuendo a rendere ancora più speciale questa giornata di festa e memoria", concludono dalla Croce Bianca.

Cinquant'anni di Croce Bianca sono un simbolo di dedizione, di servizio disinteressato alla comunità e di valori che continuano a guidare l’associazione verso un futuro ancora più luminoso. Con il supporto delle istituzioni, delle famiglie e dei giovani volontari, la Croce Bianca di Altare è pronta a scrivere altri capitoli di solidarietà e impegno civico.