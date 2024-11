Silent Reading Party: un’idea per riscoprire la lettura senza distrazioni

Il fenomeno dei Silent Reading Party, nato negli Stati Uniti, arriva anche a Savona come occasione per allontanarsi dalla dipendenza dai dispositivi digitali e ritrovare il piacere di condividere momenti in silenzio con altri appassionati di lettura. Ogni martedì, dalle 17:55 alle 19:55, lo spazio che un tempo ospitava il Teatro del Pozzetto (ex Ju Bamboo) si trasforma in un angolo di quiete dedicato alla lettura e alla convivialità, con un aperitivo offerto da iBIRRATTIERI Savona.