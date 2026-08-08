Savona ricorda Francesco Guccini: stasera in Piazza Sisto IV la "Cantata Anarchica" per il Maestrone

Savona si prepara a salutare Francesco Guccini con la musica, lo stesso linguaggio che per oltre sessant'anni il cantautore modenese ha usato per raccontare l'Italia.

Questa sera, sabato 8 agosto, a partire dalle 19:30, Piazza Sisto IV ospiterà un momento collettivo di canto e ricordo organizzato da Cantata Anarchica Savona, realtà cittadina che da tempo anima la piazza con serate di musica popolare e partecipata.

L'iniziativa arriva a due giorni dalla scomparsa di Guccini, morto il 6 agosto nella sua casa di Pavana, in provincia di Pistoia, all'età di 86 anni. Autore di brani entrati nella memoria collettiva del Paese - da "La locomotiva" a "L'avvelenata", da "Auschwitz" a "Canzone per un'amica" - il cantautore emiliano aveva segnato profondamente la canzone d'autore italiana, intrecciando musica, letteratura e impegno civile in una carriera lunga oltre mezzo secolo.

"Le sue canzoni continueranno a vivere finché ci sarà qualcuno disposto a cantarle - dicono gli organizzatori -. Per ricordare Francesco Guccini, il Maestrone che ha segnato la vita di generazioni, ci ritroviamo con la voglia di condividere emozioni, parole e storie che non smettono di appartenerci".

"Porta il tuo strumento, la tua voce o semplicemente la tua presenza. Non serve essere musicisti: basta conoscere una canzone, avere un ricordo o il desiderio di vivere una serata insieme"