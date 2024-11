Anche a Borghetto S. Spirito accensione anticipata degli impianti di riscaldamento

In risposta al calo delle temperature previsto per i prossimi giorni, il comune di Borghetto Santo Spirito ha deciso di anticipare l'accensione degli impianti di riscaldamento, una misura che mira a proteggere la salute dei cittadini, in particolare delle fasce più vulnerabili.

Il sindaco Giancarlo Canepa ha firmato un'ordinanza che autorizza l'accensione anticipata degli impianti di riscaldamento per un massimo di 5 (cinque) ore giornaliere, corrispondente al 50% dell'orario massimo previsto per la zona "C", giusto art. 4, comma 2, del D.P.R. 74/2013 a far data dal 12 al 14 novembre 2024.