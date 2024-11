Il Lions Club Loano Doria partecipa alla 28ª Edizione della Giornata Nazionale per la Colletta Alimentare

Ancora un'iniziativa del Lions Club Loano Doria rivolta ai temi sociali, in quest'occasione per sensibilizzare la società sul problema della povertà, richiamando i valori della condivisione, della gratuità e della carità. Parteciparà, come di consueto, alla 28ª Edizione della Giornata Nazionale per la Colletta Alimentare, che si svolgerà sabato 16 novembre.

L'evento nazionale è organizzato dalla Fondazione Banco Alimentare Onlus. Come ogni anno, chi avrà piacere di partecipare all'iniziativa benefica troverà presenti alcuni soci del Lions Club Loano Doria dalle ore 9:00 alle ore 12:30 presso il supermercato Eurospin in via Aurelia, 19 a Loano. Saranno moltissimi i market in Italia che aderiranno all'iniziativa per donare la spesa a chi è in difficoltà.