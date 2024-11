Borghetto S. Spirito, bando pubblico per la concessione di contributi a sostegno di manifestazioni/eventi in ambito sportivo

Il Comune di Borghetto Santo Spirito informa a proposito di un bando pubblico in favore di Associazioni, Società sportive dilettantistiche, nonché enti di promozione sportiva, per la concessione di contributi a sostegno di manifestazioni/eventi in ambito sportivo o di promozione sportiva svoltesi, o da svolgersi nell’anno 2024 presso il territorio comunale.

"Il seguente bando è finalizzato all’erogazione di contributi di tipo economico per manifestazioni ed eventi a carattere sportivo, svoltesi o da svolgersi nel 2024 - spiegano il sindaco Giancarlo Canepa e l'assessore allo sport Celeste Lo Presti - Le istanze di contributo, per poter risultare ammissibili, dovranno essere pertinenti alle prescrizioni del presente bando e riguardare, esclusivamente il seguente oggetto: 'manifestazioni/eventi in ambito sportivo o di promozione sportiva anno 2024'”.

Al seguente link maggiori info: CLICCA QUI.