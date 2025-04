Nuovo volto per il lungomare di Alassio: tra interventi strutturali e rilancio urbano

Tra riqualificazione e difesa costiera, Alassio ripensa il suo lungomare. Mentre è stato avviato l’importante intervento di ripascimento, proseguono i lavori di restyling in passeggiata Cadorna e presto prenderà il via l’intervento urgente in passeggiata Ciccione, dove sono stati rilevati segnali di decadimento strutturale.

“In prossimità della scogliera che segna il confine con Laigueglia, verrà a breve avviato un intervento urgente sulla passeggiata Ciccione, dove sono stati rilevati segnali di decadimento strutturale e per motivi di sicurezza l’accesso all’area è stato interdetto ai non addetti ai lavori”, spiega il sindaco Marco Melgrati. Il progetto prevede inizialmente la rimozione dei rifiuti presenti illecitamente depositati, seguita da un intervento di consolidamento strutturale per garantire l’utilizzo sicuro del percorso. Inoltre, è in fase di studio un’opera muraria che impedisca l’accesso alla sottostruttura della passeggiata, per evitare rischi dovuti alla presenza di materiale instabile.

Nel tratto a levante di Alassio, in passeggiata Cadorna, proseguono i lavori del progetto di riqualificazione dell’area Ex Adelasia. “Un intervento di grande rilievo che punta a valorizzare uno dei punti più suggestivi di Alassio, a pochi passi dal Porto Luca Ferrari”, spiega Melgrati. Il progetto prevede un completo restyling degli spazi pubblici esistenti, con attenzione alla funzionalità, all’estetica e alla fruibilità, per offrire alla città un’area rinnovata in tempo per la prossima stagione estiva. “L’iniziativa – prosegue - è frutto della sinergia tra l’Amministrazione Comunale, la Regione Liguria e gli Uffici Comunali, ed è destinata a diventare un nuovo fiore all’occhiello per l’intera area. Durante l’esecuzione dei lavori, l’Amministrazione ha scelto di ampliare la parte del progetto relativa all'area fitness, per venire incontro alle esigenze delle associazioni sportive locale”. La variante, attualmente in corso di definizione, è a cura della società di architettura Dodi Moss di Genova.

Parallelamente, è in corso il grande intervento di ripascimento strutturale dell’arenile alassino, che porta sulla spiaggia 55 mila nuovi metri cubi di sabbia – 40 mila da cava sottomarina e 15 mila da cava terrestre – con l’obiettivo di contrastare l’erosione costiera e proteggere il fronte urbano. “Questo intervento, finanziato con 3,5 milioni di euro dal Dipartimento di Protezione Civile, prevede anche il prolungamento del pennello Ferrando per 80 metri, parte dei quali realizzati in versione soffolta, per migliorare la capacità di trattenere i sedimenti sabbiosi e rafforzare la difesa naturale del litorale", conclude il sindaco di Alassio.