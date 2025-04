Cairo, riaperta piazza Abba dopo i lavori di restyling

Finalmente ci siamo! piazza Abba a Cairo Montenotte è stata ufficialmente riaperta al pubblico oggi, venerdì 11 aprile, dopo i lavori di restyling. Il semaforo verde segna la fine di un processo che ha visto la zona liberata dalle transenne e restituita alla cittadinanza. Dopo il primo taglio dell'erba effettuato ieri, la piazza è tornata a vivere, con un aspetto rinnovato, curato e più funzionale.

"Uno spazio rinnovato, curato e pronto ad accogliere tutti", ha commentato sui social l'assessore ai Lavori Pubblici, Fabrizio Ghione, sottolineando l'importanza della riqualificazione di questa area centrale per la città.

I lavori, tuttavia, non sono stati esenti da polemiche. La decisione di abbattere i due cedri situati di fronte all'ex società operaia, parte integrante della piazza, ha suscitato forti critiche tra i cittadini e i gruppi di opposizione. La questione è stata discussa anche in Consiglio comunale, dove sono emerse prese di posizione contrarie all'intervento. Ma non solo: è nato anche un comitato cittadino, "Salviamo gli alberi di piazza Abba", che ha promosso una raccolta firme, raccogliendo oltre mille adesioni per chiedere la salvaguardia degli alberi.

Nonostante le controversie, i lavori di rinnovamento sono proseguiti con l'obiettivo di migliorare la fruibilità e l'aspetto della piazza. Oggi, la piazza si presenta più moderna, con spazi verdi e aree pedonali arricchite. Il progetto dell'amministrazione Lambertini ha previsto la sostituzione dei cedri con sei nuovi alberi, contribuendo a creare un'area verde più vivibile per i cittadini.