L'arte culinaria di Luca Pappagallo incanta Savona e Albissola (Foto)

La cucina casalinga di Luca Pappagallo ha trovato un’accoglienza calorosa e appassionata a Savona e Albissola, regalando ai partecipanti un’esperienza culinaria indimenticabile.

I due eventi, organizzati dalla Ubik di Savona prevedevano la presentazione del suo libro nella storica Sala Rossa del comune e una cena all’Osteria Pescheria degli Artisti. Entrambi gli eventi hanno registrato il tutto esaurito con un grande entusiasmo del pubblico. Il noto chef, presentato dal giornalista enogastronomo Claudio Porchia, ha saputo incantare gli ospiti non solo con la sua indiscutibile professionalità, ma anche con un carisma e una simpatia contagiosi.

Durante la presentazione del libro, si è servito di mestoli e pentole per creare un’atmosfera coinvolgente e originale, invitando il pubblico a seguirlo nella preparazione di una ricetta dei giorni di festa. Con grande passione, Pappagallo ha condiviso aneddoti e racconti sul suo legame con la cucina, trasmettendo un amore profondo per il buon cibo che ha toccato i cuori di tutti i presenti. La sessione è culminata in una lunga fila di fan desiderosi di ottenere autografi e scattare selfie, un chiaro segno del successo e della connessione che si è instaurata.

Ma la giornata savonese di Luca Pappagallo non si è fermata qui. La sua presenza è stata ulteriormente celebrata durante una cena preparata dallo chef Mauro Granone, che ha creato un menù ispirato al libro "La nostra cucina di casa: Oltre 100 golose ricette per riscoprire il gusto italiano di mettersi a tavola".

L’Osteria La Pescheria degli Artisti si è rivelata il palcoscenico perfetto per un evento all’insegna della gastronomia e della convivialità, con piatti ricchi di ingredienti freschi e di alta qualità. Tra le delizie servite, spiccava la celebre Zucca di Rocchetta di Cengio, simbolo di un connubio tra tradizione e innovazione.

Ecco il menù che ha deliziato i commensali:



Antipasto misto: una selezione di Frittelle di baccalà, Acciuga ripiena e Brandacujun, con sapori che hanno richiamato la tradizione locale.



Risotto alla zucca di Rocchetta: un piatto cremoso arricchito da una fonduta di Toma, Tartufo nero basso Piemonte e crumble di amaretto di Sassello, un perfetto equilibrio tra dolce e salato.



Trofie di farina di castagne: un piatto unico e originale ideato dallo chef, preparate a mano e servite con un pesto arricchito, per un tocco di rusticità e genuinità. Un piatto che sarà inserito nella carta del ristorante.



Dolce semifreddo di amaretto di Sassello e chinotto di Savona: un finale dolce e rinfrescante che ha lasciato tutti senza parole.

Dopo la cena, Luca Pappagallo ha continuato a interagire con il pubblico, firmando copie del suo ultimo libro e scambiando impressioni e sorrisi. La serata si è conclusa in un clima di grande entusiasmo, con i partecipanti che hanno potuto portare a casa non solo ricordi gastronomici, ma anche l’ispirazione ad amare e riscoprire la cucina di casa.

Un’esperienza che, senza dubbio, resterà nel cuore di Savona e Albissola.