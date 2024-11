Loano, investimento lungo la via Aurelia: due persone trasportate al Santa Corona

Investimento pedonale, intorno alle 13:30, lungo la via Aurelia a Loano, non lontano dalla rotonda centrale e in prossimità dell'attraversamento nei pressi del discount MD.

Sul posto sono giunte due ambulanze della Croce Rossa loanese coadiuvate dal personale dell'automedica Sierra4, le quali hanno provveduto a prestare le cure del caso al pedone travolto, spinalizzato e trasferito al Santa Corona in codice rosso ma non in pericolo di vita parrebbe, e secondo quanto riferito anche alla persona che si trovava a bordo del mezzo a due ruote, caduta a terra nell'impatto e ricoverata in codice giallo.

A regolare il traffico ed effettuare i rilievi del caso il personale della polizia locale. Nel sinistro è rimasto coinvolto anche un secondo veicolo.