Finale, scontro nella galleria della Caprazzoppa: due ricoveri in codice giallo

È stato un impatto preoccupante ma senza fortunatamente feriti gravi quello che ha visto protagonisti due furgoni che, intorno alle 14:30 odierne, si sono scontrati nei pressi della galleria Caprazzoppa, a ponente di Finale, verso Borgio.

Incerte le cause dello scontro, che ha richiesto l'intervento dei vigili del fuoco per mettere in sicurezza i mezzi, quello della polizia locale per regolare il transito e accertare le cause, e quindi delle pubbliche assistenze locali (Croce Verde di Borgo e Bianca di Marina).

Due le persone trasportate, in condizioni non gravi, al Santa Corona di Pietra Ligure con codice giallo e con il supporto dell'auto medica Sierra.