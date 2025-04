Frana nella notte: chiusa via Ranzi a Pietra Ligure

Nella notte a Pietra Ligure si è verificato un movimento franoso che ha reso necessario l’intervento della Polizia Locale e la conseguente chiusura al traffico di via Ranzi. Il tratto è stato interdetto per motivi di sicurezza e al momento non è possibile prevedere quando verrà riaperto.

Per chi deve scendere verso il centro di Pietra Ligure, è stato predisposto un percorso alternativo: subito dopo il ponte dell’autostrada, occorre svoltare a sinistra in via Rocca delle Fene. Si segnala che un tratto di circa 100 metri di questa strada è sterrato, quindi si invita alla massima prudenza, soprattutto in caso di maltempo.

I tecnici del Comune sono al lavoro per valutare la stabilità del terreno e per programmare gli interventi di messa in sicurezza. Seguiranno aggiornamenti nelle prossime ore.