Maltempo nel territorio ingauno: allagamenti, frane e strade chiuse. Situazione in miglioramento

Dopo ore di forte maltempo che hanno messo a dura prova la viabilità e la sicurezza del territorio ingauno, la situazione sta lentamente tornando alla normalità.

Le piogge intense che si sono abbattute nella notte tra il 16 e il 17 aprile hanno causato allagamenti diffusi ad Albenga e nei comuni limitrofi, provocando chiusure temporanee di diverse strade e disagi per i cittadini.

Nel comune di Albenga, sono state da poco riaperte al traffico le strade precedentemente chiuse per motivi di sicurezza: via del Cristo, zona Foce, SP39 per Campochiesa, SP3 tra Ceriale e Cisano, il sottopasso ferroviario.

Ha destato preoccupazione il fiume Centa, che si è alzato sotto la pioggia battente. Già da ieri sera, adl Albenga è stato attivato il Coc in via precauzionale.

Particolare criticità si è registrata anche nel comune di Erli, dove una frana ha interrotto completamente la circolazione sulla SP582. I tecnici dell’Anas sono intervenuti per liberare la carreggiata: dopo la rimozione parziale dei detriti, è stato possibile ripristinare il transito a senso unico alternato.

Disagi anche a Villanova d’Albenga, dove si segnalano allagamenti, e a Ortovero, dove la strada intercomunale in località Torré Tenaighe è stata chiusa con ordinanza a causa di un allagamento che l’ha resa impraticabile.

Interventi e presidio costante da parte della Protezione civile, della Polizia locale, dei Vigili del fuoco e delle forze dell’ordine, che continuano a monitorare il territorio e intervenire dove necessario.