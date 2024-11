Savona, per l'area verde di via Leopardi l'obiettivo del Comune è recuperare anche lo spazio dei campi da bocce

Il prossimo passo sarà un patto di collaborazione con i residenti, che si stanno già occupando in via informale di monitorare l'area. Con l'accordo con il Comune, si occuperanno anche anche di organizzare iniziative, soprattutto per bambini, per fare rivivere lo spazio.

Il prossimo passo dell'amministrazione sarà quelli di recuperare l'intera area verde del parco di piazza delle Nazioni affacciato su via Leopardi, dopo la sistemazione dell'area fitness inclusiva, inaugurata sabato scorso.

"Intendiamo togliere la siepe che ostruisce la visione dello spazio e crea zone nascoste - spiega l'assessore Francesco Rossello - e allargare l'area fruibile estendendola fino alla parte del campo da bocce. Dobbiamo solo valutare a che cosa dedicare quegli spazi. Inoltre è previsto un potenziamento dell'illuminazione".

Una serie di misure con le quali Palazzo Sisto si propone di recuperare l'intero spazio verde affacciato su via Leopardi, spesso occupato da balordi, per restituirlo ai savonesi e renderlo vivibile.