Segno, continuano i lavori in via dei Tedeschi dopo la frana: la strada ancora chiusa

Proseguono a pieno ritmo i lavori per la messa in sicurezza del fronte in frana in via dei Tedeschi a Segno, dopo lo smottamento verificatasi a metà ottobre durante l'allerta meteo che ha colpito tutto il savonese dal 16 al 18 del mese.

In questa settimana si sta ultimando la fase di pulizia della vegetazione, che permetterà di procedere con le operazioni successive. A seguire, verrà completato l'intervento di disgaggio del ciglio instabile, di notevoli dimensioni: dovrebbe concludersi entro venerdì 22 novembre.

Una volta terminata questa fase, verrà effettuata una valutazione tecnica per stabilire se sussistano le condizioni di sicurezza necessarie a consentire la riapertura della strada, almeno durante le ore in cui il cantiere non è operativo.

Il sindaco Fabio Gilardi segnala però che "a causa della limitata larghezza della carreggiata stradale, non è possibile deviare il transito lontano dal fronte di frana. Al momento, eventuali opere provvisionali risulterebbero insufficienti, rischiando di rallentare ulteriormente l’avanzamento dei lavori. L’Amministrazione comunale continuerà a monitorare attentamente la situazione e a fornire tempestivi aggiornamenti ai cittadini".