Varazze, il comune supporta le famiglie nel pagamento delle rette di iscrizione ai nidi e alle scuole materne

Anche per questo nuovo anno scolastico, da parte dell’Amministrazione, non cala l’attenzione nei confronti delle famiglie che devono far fronte al pagamento delle rette di iscrizione ai nidi e alle materne di gestione privata.

Il comune di Varazze, attraverso convenzioni con i gestori dei singoli istituti, ha sempre sostenuto le famiglie, consentendo di ridurre la quota della retta di iscrizione. Ma, attraverso il metodo già introdotto lo scorso anno, la copertura è diventata capillare, includendo così tutte le strutture presenti sul territorio comunale.

Solamente nel 2023, infatti, sono state messe in campo risorse per oltre 160.000 euro, individuando le strutture con cui accreditarsi e convenzionarsi tramite bando pubblico. Al termine dell’iter, le strutture convenzionate sono risultate essere tutte quelle presenti sul territorio comunale aventi sede dei servizi per la prima infanzia e per l’infanzia.

Il nuovo sistema si è basato su una contribuzione dell'Ente a favore dei gestori dei servizi accreditati, una contribuzione graduata e diversificata in base alle fasce ISEE di appartenenza delle famiglie degli iscritti. Lo scopo è quello di contribuire a parte del costo mensile del servizio per ciascun iscritto, consentendo, pertanto, al gestore di abbattere il costo a carico delle famiglie, configurando così il sistema di contribuzione indiretta proprio a favore delle famiglie stesse.

“Il comune di Varazze ha sempre sostenuto le realtà che si occupano di servizi socioeducativi sul territorio e che sono fondamentali per la crescita della comunità”, interviene il sindaco di Varazze, Luigi Pierfederici.

“I servizi alle famiglie hanno necessità di essere mantenuti e possibilmente potenziati. Ciò è stato attuato anche nell’anno 2024, destinando le necessarie risorse di bilancio per tale scopo, risorse che sono state implementate rispetto al passato. Questo sarà mantenuto anche in futuro. Grazie al nuovo sistema introdotto, però, si evidenzia maggiormente come, attraverso la contribuzione del Comune, ancorché indiretta alle famiglie, il costo delle rette, decise in autonomia da ogni singolo gestore del servizio, sia maggiormente sostenibile, in base ovviamente alle fasce ISEE”.

“È giusto evidenziare che, grazie al sistema introdotto, ogni singola famiglia che ha iscritto i propri figli ai nidi o alle materne private presenti sul territorio comunale, ancorché indirettamente, benefici del sostegno attuato dal Comune di Varazze, con abbattimento della retta mensile rispetto all’effettivo costo di ogni singolo utente,” termina Pierfederici.