Orco Feglino: cane si allontana dal padrone e cade in una scarpata, soccorso dai vigili del fuoco

Nel tardo pomeriggio di ieri, Elsa, il cane protagonista della vicenda, si trovava insieme al suo padrone a passeggiare nei boschi nei pressi della Falesia del Silenzio, nel comune di Orco Feglino.

A un certo punto, il quadrupede si è allontanato improvvisamente dal proprietario, senza fare più ritorno. Grazie al radio collare, il padrone è riuscito a localizzare la posizione dell'animale, che purtroppo era scivolato in una scarpata, a circa venti metri più in basso.

A quel punto, il proprietario ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco per recuperare Elsa. La squadra di soccorso di Finale Ligure, arrivata rapidamente sul posto, ha organizzato una manovra alpinistica per scendere e portare in salvo il cane. Una volta raggiunta Elsa, i soccorritori l'hanno imbragata con cura e riportata su. La cagnolina è stata poi riconsegnata al suo padrone, in buone condizioni di salute.