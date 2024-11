Orgoglio Liguria reclama il peso dei voti: "Perché Bucci non la coinvolge nella decisione della giunta?"

Nonostante il pacchetto di voti e i tre consiglieri, alcuni tra le fila di Orgoglio Liguria lamentano un'attenzione eccessivamente sversata sui totiani di Vince Liguria, additando il fatto di non essere stati coinvolti nelle decisioni e negli incontri per calibrare l'esecutivo. "Che fine ha fatto Orgoglio Liguria? Ha eletto tre consiglieri regionali esattamente come Vince Liguria, Lega e Forza Italia. Ha preso 32 mila voti determinati per la vittoria eppure non viene minimamente citata in nessuna dichiarazione pubblica". Questo il tenore del malumore di fondo. E ancora: "Perché Orgoglio Liguria non è menzionata e rappresentata negli svariati incontri che la coalizione di maggioranza sta tenendo per decidere la giunta?".