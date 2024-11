Andrea Enrico, tatuatore di Albenga, conquista tre premi nelle convention di Ancona, Torino e Roma

Tre partecipazioni, tre premi vinti. È questo il traguardo raggiunto da Andrea Enrico, tatuatore di Albenga, alle convention di Ancona, Roma e Torino.

“Le convention richiamano tatuatori da tutta Italia e, in alcuni casi, anche dall’estero. A Roma, ad esempio, c’erano colleghi dal Giappone e dall’America - racconta con soddisfazione il giovane artista -. Ho iniziato a lavorare su un nuovo stile che, a quanto pare, piace molto, visti i riconoscimenti ricevuti”.

Durante questi eventi, i tatuatori si sfidano in diverse categorie. Andrea Enrico ha trionfato ad Ancona e Torino con il premio Best in Show, riconoscimento assegnato al tatuaggio più bello dell’intera manifestazione, senza limiti di tecnica o stile. A Roma, invece, si è distinto nella categoria Black and Grey, dedicata ai tatuaggi monocromatici in scala di grigi.

Il nuovo stile di Enrico, che ha attirato l’attenzione dei giudici, ha come soggetto principale una figura tanto inusuale quanto originale: una pannocchia antropomorfa, con espressioni marcate e movimenti articolati che ricordano quelli di un pupazzo. Nella parte inferiore, il disegno richiama il mondo dei gangster americani, creando un contrasto unico e innovativo.

“Sono entusiasta dei risultati ottenuti e ho già pianificato di partecipare a quattro convention nel 2025, entro giugno. L’obiettivo è continuare a crescere e sperimentare”, aggiunge Enrico, che ha dieci anni di esperienza alle spalle e uno studio aperto dal 2017.