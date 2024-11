Cosseria, messa in sicurezza del ponte sulla Sp 42, modifiche alla viabilità

La provincia di Savona ha programmato un intervento di messa in sicurezza sul ponte situato lungo la Sp 42 “San Giuseppe - Cengio”, in corrispondenza del chilometro 1+100, nel comune di Cosseria. I lavori, indispensabili per garantire la sicurezza degli utenti della strada e degli operatori, comporteranno alcune significative modifiche alla circolazione stradale.

Dal 18 al 20 novembre, la circolazione subirà una sospensione totale per tutte le categorie di veicoli, ad eccezione dei mezzi di soccorso e delle forze dell’ordine, nella fascia oraria dalle 9:00 alle 11:45. In questo periodo, sarà inoltre vietato il transito ai veicoli con massa superiore a 20 tonnellate. Per agevolare la mobilità nel resto della giornata, verrà istituito un senso unico alternato, regolato da un impianto semaforico in funzione 24 ore su 24 e, se necessario, da movieri.

Dal 22 novembre 2024 fino al 15 febbraio 2025, proseguiranno le limitazioni con il divieto di transito per i veicoli con massa superiore a 20 tonnellate. Anche in questo caso, la circolazione sarà regolata da un senso unico alternato, sempre mediante semafori continuativi e/o movieri, per garantire la fluidità del traffico e la sicurezza dell’area interessata dai lavori.

Particolari restrizioni si verificheranno giovedì 21 novembre e martedì 17 dicembre. In entrambe queste giornate, la circolazione sarà completamente sospesa dalle 8:30 alle 16:30, senza eccezioni per le diverse categorie di veicoli.