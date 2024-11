Il porto turistico di Andora e A.M.A. premiati a Roma con il "Blue Marina Award"

Il porto turistico di Andora e A.M.A., società interamente partecipata dal Comune, hanno ricevuto oggi, per il terzo anno consecutivo, presso la sede di Unioncamere in Piazza Sallustio a Roma, il prestigioso riconoscimento del Blue Marina Award. Novanta porti e approdi turistici si sono contesi il riconoscimento, a testimonianza dell'elevato livello di competitività del settore. Questo risultato conferma l'impegno del Porto di Andora, frutto della sinergia tra il Comune e A.M.A., nell'ambito della sostenibilità, dell'innovazione, dell'accoglienza turistica, accessibilità e sicurezza, contribuendo significativamente alla visibilità e attrattività turistica di tutta Andora.

L’A.M.A. aveva partecipato all’articolato bando dei Blue Marina Awards, promossi da Assonautica Italiana-Unioncamere e Assonat-Confcommercio, con il patrocinio di ENIT e altri enti, che premiano i marina resort, i porti turistici e gli approdi. L’approdo ha relazionato in merito a tutti i progetti realizzati e risultati raggiunti, su certificazioni e servizi.

Il presidente avv. Fabrizio De Nicola, ha ritirato il premio per l’A.M.A. e ha espresso tutta la sua soddisfazione: "Ricevere il Blue Marina Award per il terzo anno consecutivo è una conferma significativa del lavoro svolto dal team di A.M.A., dal Direttore e dal personale del Porto Turistico di Andora, a cui desidero esprimere un sentito ringraziamento per il loro impegno, dedizione e professionalità. Questo riconoscimento premia il nostro impegno costante nella sostenibilità, nell'innovazione tecnologica e nell'accoglienza turistica. Siamo particolarmente orgogliosi di aver contribuito alla valorizzazione del territorio costiero ligure, in stretta collaborazione con il Comune di Andora, che ha creduto e continua a credere in questo progetto. L'attivazione del progetto 'Social Travel', con l'avvio dei progetti che porteranno alla realizzazione di una stazione di ricarica per e-bike e la creazione di un'app dedicata alla promozione del porto e delle sue attrazioni, sono esempi concreti della nostra visione innovativa. Inoltre, la sperimentazione di una sonda multiparametrica dotata di intelligenza artificiale, che monitora costantemente i parametri ambientali del porto, conferma il nostro impegno nella ricerca e nell'applicazione di soluzioni tecnologiche all'avanguardia per la gestione sostenibile delle risorse marine. Siamo motivati nel nostro percorso di miglioramento continuo, per consolidare la posizione del Porto di Andora come punto di riferimento nel panorama nautico italiano e internazionale".

L'evento ha visto la partecipazione di importanti rappresentanti del settore pubblico e privato. Tra i relatori erano presenti Walter Vassallo, Fondatore e Coordinatore dei Blue Marina Awards, i quali hanno evidenziato l'importanza della cooperazione tra le istituzioni e il settore privato. Hanno contribuito ai lavori Giovanni Acampora, Presidente di Assonautica Italiana, e Pierpaolo Ribuffo, Capo Dipartimento per le Politiche del Mare presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Federico Lasco, Direttore Generale per la Promozione e Innovazione del Ministero del Turismo e Bruno Santori, Vicepresidente di ASSONAT.