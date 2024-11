Partirà da Savona la seconda visita pastorale del vescovo Marino

La prossima settimana inizierà la seconda visita pastorale del vescovo Calogero Marino alla diocesi di Savona-Noli sul tema "Prendi il largo, confidando", lo stesso del Sinodo diocesano. L'intento di monsignor Marino è compiere la visita per zone pastorali, senza scavalcare l'identità delle singole parrocchie. Vi sarà un solo inizio per ogni zona, così come unica sarà la conclusione, che, negli auspici del presule, dovrebbe realizzarsi in un momento popolare di aggregazione e riflessione.

La visita prevede un incontro con il Consiglio di Zona, animatori, giovani, catechisti, volontari della Caritas e gruppi famiglie. Invece, nelle singole parrocchie si svolgeranno gli incontri con i Consigli Pastorali e per gli Affari Economici, e le celebrazioni eucaristiche. Il vescovo visiterà anziani e ammalati nelle case e strutture protette e incontrerà quanti desiderano parlare con lui. Monsignor Marino intende anche condividere con i presbiteri delle zone momenti di preghiera e convivialità.

La prima tappa sarà a Savona, nella zona pastorale Villapiana-Lavagnola-Santuario. Giovedì 21 novembre, nella Parrocchia San Francesco da Paola, al mattino il presule sarà disponibile per incontri personali e, alle ore 21, incontrerà i catechisti. Venerdì 22 novembre, nella Chiesa Maria Ausiliatrice, alle 21 parteciperà a un'assemblea generale per la presentazione dei criteri di ecclesialità tratti dal Sinodo, che monsignor Marino intende offrire a tutti in apertura della visita pastorale.

Domenica 24 novembre presiederà le messe alle ore 10 in Maria Ausiliatrice, alle 17 al Santuario Nostra Signora di Misericordia e alle 18 nella parrocchia della frazione San Bernardo in Valle. Mercoledì 27 novembre, in mattinata, incontrerà le Carmelitane Scalze del Monastero Santa Teresa di Gesù. Sabato 30 novembre, presso la Parrocchia San Dalmazio Martire in Lavagnola, al mattino sarà disponibile agli incontri personali, alle 11 incontrerà i giovani, alle 16 presiederà la messa nella Parrocchia San Bartolomeo del Bosco e, alle 18, a Lavagnola.

Domenica 1° dicembre officerà le liturgie alle ore 9 nella Parrocchia Sant'Anna in Cadibona (Quiliano), insieme alla comunità San Giacomo di Montemoro (Savona), e alle 11 in San Francesco da Paola insieme a San Lorenzo Martire. Alle 15, nei locali parrocchiali di San Dalmazio Martire a Lavagnola, ci sarà la festa di conclusione della tappa della visita pastorale.