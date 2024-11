Savona, una panchina rossa a Zinola e una targa in ricordo dei morti nel naufragio della Tito Campanella

Il ricordo delle vittime della Tito Campanella, uno spazio verde dedicato a Giuseppe Cristoforoni e giardini dedicati a Louis Braille sono sono alcuni dei nuovi toponimi o degli eventi commemorativi deliberati dalla giunta.

In memoria delle vittime del naufragio della nave Tito Campanella, sarà posizionata una targa in ceramica riportante i nomi dei caduti. Questa targa sarà collocata accanto a quella già esistente in via Antonio Gramsci, vicino alla Torre Leon Pancaldo.

Un nuovo spazio verde sarà invece dedicato a Giuseppe Cristoforoni. I giardini con ingresso da via San Dalmazio, accanto alla scuola di quartiere, prenderanno infatti il nome “Giardini Giuseppe Cristoforoni”, con l’intento di offrire alla comunità un luogo di riflessione e ricordo.

Nel contesto delle celebrazioni per il centenario dalla fondazione del Gruppo Escursionistico Savonese (G.E.S.), verrà installata una piastrella commemorativa sul Muro della Gloria, che si trova dal Santuario degli Sportivi Savonesi vicino alla Chiesa Nostra Signora Del Monte, come riconoscimento per il contributo del G.E.S. alla comunità savonese.

A seguito della donazione di una pianta di mimosa da parte del Festival Internazionale del Doppiaggio “Voci nell'Ombra”, verrà posta una targa commemorativa in ferro riciclato, opera dell’artista Diego Santamaria, nelle vicinanze della mimosa, nel quartiere di Santa Rita.

È prevista inoltre una modifica alla recente intitolazione a Louis Braille, già approvata e in attesa di Decreto Prefettizio. Il toponimo “Giardini Louis Braille” sarà assegnato ai giardini tra via Ermanno Maciocio e le intersezioni con piazza Aldo Moro e via Stefano Peluffo, rendendo omaggio all’inventore del sistema di scrittura Braille.

Infine, a sostegno della sensibilizzazione contro il femminicidio, il Comune ha autorizzato l’installazione di una panchina rossa, simbolo di lotta contro la violenza di genere, nel quartiere di Zinola. Dotata di targhetta con il messaggio “No alla violenza sulle donne” e il numero antiviolenza 1522, la panchina si troverà in via Antonio Brilla.