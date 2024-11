Sciopero Aurelia Bis, i sindaci delle Albisole e di Savona chiedono un incontro ad Anas: "Vicenda kafkiana"

Un incontro con Anas per fare luce sull'attuale situazione in cui versa il cantiere facendo pressioni per far sì che i lavoratori ottengano gli stipendi arretrati e la cassa edile che non ricevono da aprile.

I sindaci di Albisola Superiore Maurizio Garbarini, Albissola Marina Gianluca Nasuti e Savona Marco Russo stanno esprimendo preoccupazione per il futuro del cantiere dell'Aurelia Bis dopo che a più riprese era stato annunciato la fine dei lavori, arrivati attualmente a più dell'80%, nella primavera del 2026.

Nel frattempo visto che il pagamento degli stipendi di settembre ed ottobre non è stato formalizzato quest'oggi, i lavoratori della ditta incaricata dei lavori (erano 40 ma tra dimissioni e contratti a tempo determinato scaduti a fine ottobre e non rinnovati sono rimasti 25. ndr) e le organizzazioni sinddacali hanno indetto uno sciopero per lunedì 18 novembre ed un presidio dal varco di Grana.

"Sto seguendo con particolare attenzione e preoccupazione la vicenda, emersa mediaticamente solo negli ultimi giorni, relativa al rallentamento dei lavori e allo spopolamento della maestranze del cantiere della cosidetta Aurelia Bis ma soprattutto ciò che riguarda il ritardo nei pagamenti degli stipendi e oneri previdenziali dei lavoratori - dice Garbarini -

Il cantiere della variante alla strada statale 1 Aurelia bis per la viabilità di accesso all’Hub portuale di Savona, questo il nome dell’opera infrastrutturale, è un progetto ospitato nel nostro Comune e in quelli di Albissola Marina e Savona ma la titolarità e quindi la responsabilità appartiene del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e ad ANAS, società a cui il dicastrero ha commissionato l’opera. I Comuni hanno un ruolo marginale relegato a mero monitoraggio e al rilascio di autorizzazioni burocratico-amministrative per ciò che concerne il transito sul territorio e alcune tipologie di interventi che interessano la viabilità, i limiti acustici e la sostenibilità ambientale".

"Nella serata di ieri si è tenuta una commissione consiliare ad hoc sul tema del traffico e dell’Aurelia Bis molto partecipata dai cittadini e con il contributo delle organizzazioni sindacali rapprsentative dei lavoratori della società esecutrice i lavori - ICI Italiana Costruzioni - che hanno illustrato l’attuale difficile situazione - ha proseguito il sindaco di Albisola - E’ mia intenzione e dell’Amministrazione Comunale nella sua interezza, avviare un dialogo immediato con tutti gli attori del territorio, politici, istituzionali e sindacali, interessati all’opera e agli effetti collaterali della vicenda al fine di chiarire tutti gli aspetti più urgenti e avere garanzie o proposte di risoluzione per i lavoratori e il prosieguo di un’opera di enorme importanza per Albisola e il comprensorio".

"I lavoratori sono le principali vittime di una vicenda kafkiana che sembra non aver termine. Assistiamo infatti impotenti a questo scempio ed altri hanno responsabilità. Ai lavoratori va tutta la mia solidarietà e cercheremo di mettere in campo tutte le pressioni possibili - il commento di Nasuti - Sono film che abbiamo già visto molte volte. Da anni ho perso la fiducia in chi sta realizzando queste opere. Ora chi può metta mano alla situazione e la risolva".

Il primo cittadino albissolese infatti in più di un'occasione aveva richiesto un confronto con Anas per far presente alcune criticità progettuali.

"Che finiscano questo lavoro perchè è uno scandalo e sarà incompiuto tra l'altro. Diverse infatti sono state le mie richieste che sono state disattese. Avevo mandato tempistive osservazioni sulle mitigazioni del rischio acustico nella zona della valletta del rio Basci dove il tracciato esce fuori terra. Ma è caduto il silenzio e nessuno ci ha aggiornato" conclude Nasuti ricordando anche il collegamento con Marina.