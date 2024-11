Stipendi lavoratori Aurelia Bis, slitta il pagamento al 21 novembre. I sindacati: "I sindaci aprano tavolo di confronto"

"La partecipazione, a seguito di invito, ha avuto lo scopo di informare l’amministrazione cittadina dello stato della vertenza hub Savona-Ici nel cantiere Aurelia Bis. Nel corso della riunione sono state esplicitate le preoccupazioni del sindacato riguardo al pagamento degli stipendi arretrati, ai versamenti alla cassa edile savonese e al mantenimento dell’occupazione, sottolineando le criticità anche regionali. La Commissione consiliare è stata inoltre informata che, in serata, è stata comunicata a Fillea Cgil e Feneal Uil la data del 21 novembre (si auspica certa e definitiva) in cui verranno effettuati i bonifici degli stipendi di settembre ed ottobre. Fillea e Feneal hanno posto l’accento sul ruolo di Anas e del Commissario che non possono sottrarsi al confronto con i lavoratori e con le amministrazioni interessate, tanto più che il monitoraggio dell’opera è previsto da un protocollo che la stessa Anas ha sottoscritto" spiegano i sindacalisti.

"Gli interessi dei lavoratori e dei cittadini della provincia di Savona non meritano alcuna disattenzione e, per queste ragioni, è stato chiesto che i sindaci delle città interessate si attivino per aprire un vero tavolo di confronto. Solo lo sforzo comune può coniugare i legittimi interessi dei lavoratori, dei cittadini e dei territori, questi ultimi sempre più in difficoltà anche a causa delle troppe opere infrastrutturali in perenne ritardo" concludono Antonio Sechi funzionario Feneal Uil Savona e Michele Bello Segretario Generale Fillea Cgil Savona.

"Ho chiesto ai sindacati che mi mandino una nota dove mi descrivano le difficoltà e insieme ai colleghi sindaci vedremo quali sono le azioni che potremo intraprendere - il commento del sindaco di Albisola Superiore Maurizio Garbarini - Spero che si risolva nel breve periodo per i lavoratori e le loro famiglie. Vedremo cosa dirà Anas. E' comunque l'ennesima situazione problematica sul cantiere e mi auguro che ci sia una continuità senza stop".