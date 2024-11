Polizia Locale di Albenga pilastro della sicurezza urbana: record di interventi e un encomio speciale

La Polizia Locale di Albenga si conferma un pilastro della sicurezza urbana, con un bilancio d’attività 2024 che evidenzia numeri importanti e azioni significative. I dati parlano chiaro e i numeri non mentono: è punto di riferimento sul territorio in termini di sicurezza urbana, di presidio e controllo dello stesso e per la tutela della sicurezza dei cittadini.

“Il nuovo modulo, dinamico e moderno, adottato dal Comando di Polizia Locale di Albenga, dimostra di essere sempre più vicino alla cittadinanza - afferma l’assessore alla sicurezza Mauro Vannucci -, consentendo un’efficace e puntuale conoscenza del territorio e di chi lo frequenta, ponendo così in essere tutte quelle attività mirate alla repressione dei fenomeni di devianza sociale, disagio o disturbo della quiete pubblica”.

Dalla tutela ambientale agli atti di polizia giudiziaria, passando per gli arresti, le indagini e i controlli, il tutto senza dimenticare la prevenzione e l’importante settore dell’educazione alla legalità, in particolare dei giovani. Questo e molto altro è il lavoro quotidiano degli uomini e delle donne del Comando di via Bologna.

“Nella mia qualità di assessore alla Polizia Locale di Albenga vorrei evidenziare alcuni dati relativi all’attività del Comando nel 2024 – prosegue -. Una grande attenzione è stata riposta al tema della SICUREZZA URBANA. Al 1 novembre sono stati, infatti, complessivamente 37 gli arresti eseguiti dai nostri agenti e 92 le persone foto segnalate. Perché questo dato è importante? Perché evidenzia una particolare attenzione al territorio. I soggetti non noti agli agenti, infatti, vengono individuati e segnalati in modo da sapere esattamente chi frequenta la nostra città.

Importante anche l’attività di contrasto allo spaccio. Tra penali e amministrativi sono stati 68 i sequestri di sostanze stupefacenti”.

“Ben 730 gli interventi di controllo in viale Pontelungo e 1072 in piazza del Popolo tra presidi ed interventi mirati o su richiesta, 44 nei giardini Paolo VI, 24 nei giardini Nante, 19 in piazza XX Settembre e 73 in piazza Europa. Tutto questo senza dimenticare gli interventi di polizia stradale con particolare attenzione alla guida in stato di ebbrezza (8) o in stato di alterazione per stupefacenti (7), e quelli di polizia amministrativa, con controlli e sopralluoghi anche sulle attività commerciali di somministrazione e esercizi di vicinato”, conclude Vannucci.

Di seguito il consuntivo dell’attività del Corpo di Polizia Locale di Albenga al 1 novembre 2024

Sicurezza Urbana:

fotosegnalate 92 persone;

effettuati 21 arresti in flagranza di reato e 16 arresti di persone controllate sul territorio a carico delle quali sono emerse pendenze pregresse comunicate all’AG che ne ha disposto la custodia cautelare in carcere;

effettuati 42 sequestri di stupefacente e denaro a fronte di 30 denunce per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio;

effettuati 5 sequestri di armi improprie o impropriamente detenute;

trattati con la max riservatezza 5 casi di codice rosso;

effettuate 223 comunicazioni all’AG;

recepite 27 tra denunce e querele.

Polizia Stradale:

rilevati 233 sinistri stradali (incremento di circa 30 (15%) rispetto pari data 2023);

effettuate 7 denunce per guida in stato di alterazione per stupefacenti, 8 per guida in stato di ebbrezza e segnalate all’AG 7 persone per omissione di soccorso/fuga.

Polizia Amministrativa:

effettuati 26 sequestri di sostanza stupefacente a fronte di altrettante segnalazioni in prefettura per consumo di sostanze;

effettuati 25 ordini di allontanamento ai sensi della legge “Minniti” e relativa segnalazione al Questore;

30 controlli tramite sopralluoghi su attività di somministrazione ed esercizi di vicinato con emissione di 25 verbali in materia;

10 segnalazioni alla Questura per misure cautelari di allontanamento dal territorio di persone pericolose : ottenuti quattro provvedimenti;

5 richieste di provvedimenti ex Art. 100 TULPS : ottenuto un provvedimento.

Sul territorio del Comune sono stati effettuati 730 interventi di controllo su Viale Pontelungo e 1072 su piazza del Popolo tra presidi ed interventi mirati o su richiesta, 44 nei giardini Paolo VI, 24 nei giardini Nante, 19 in Piazza XX Settembre e 73 in Piazza Europa.

Effettuati 10 interventi congiunti di controllo del territorio in materia di Pubblica Sicurezza, con la Polizia di Stato e l’Arma dei Carabinieri.



“I dati registrati dalla Polizia Locale di Albenga, in particolare per quanto riguarda il settore della sicurezza urbana, sono in aumento - aggiunge il sindaco Riccardo Tomatis -. Questo non significa che sul territorio si commettono più reati o infrazioni, bensì che gli agenti del Comando di via Bologna continuano a crescere professionalmente e, anche sotto impulso dell’Amministrazione, concentrano le loro energie sulla tutela dell’ordine pubblico”.

“Gli uomini e le donne del Comando dimostrano con i fatti la loro professionalità, la specializzazione e la grande competenza. Nel complimentarmi con ciascuno di loro, tengo a ricordare che è solo grazie al lavoro di squadra che si ottengono questi grandi risultati. Il mio invito è quello di continuare a lavorare in questa direzione, tenendo sempre presente l’importante aspetto del legame con il territorio e con i cittadini. La nostra missione è, e deve essere sempre, quella di andare incontro alle persone con umanità e professionalità”, conclude il primo cittadino di Albenga.

Il sindaco Riccardo Tomatis ha consegnato al commissario di Polizia Locale Pietro Sansalone e all’agente Martina De Bernardis un encomio per le operazioni di salvataggio in mare condotta il 24 luglio 2024.

Nell’encomio del sindaco Riccardo Tomatis e dell’Assessore alla sicurezza Vannucci si legge: “L’Amministrazione Comunale di Albenga è onorata e orgogliosa di riconoscere l’eroico desto, lo spiccato altruismo e l’alto impegno professionale nelle operazioni di salvataggio in mare di una vita umana condotte in data 25 luglio 2024”.