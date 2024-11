Albenga, auto si ribalta sulla Sp 19: conducente estratto dai vigili del fuoco

Un incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di oggi ad Albenga, lungo la Sp 19, all'inizio della salita che conduce ad Arnasco. Un'automobile si è ribaltata per cause ancora in fase di accertamento.

La centrale operativa del 112 ha immediatamente attivato i vigili del fuoco, la Croce Bianca di Albenga, l'automedica e le forze dell'ordine.

Il conducente, un uomo di circa 70 anni, è stato estratto dal veicolo e trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure per le cure necessarie.